Исраэль Адесанья: Я более совершенный боец, чем Перейра

Нигериец Исраэль Адесанья дал комментарий в преддверии реванша с бразильцем Алексом Перейрой.

«Я удивлен, что меня считают фаворитом, если честно. Не думал, что букмекеры действительно умны. Удивительно, что они выбрали меня, поскольку я действительно являюсь более совершенным бойцом.

Перейра – парень со своими сильными чертами. У него есть мощь удара, это точно. Всего у нескольких бойцов в истории была такая же мощь», – цитирует Адесанью MMA News.

Напомним, первый поединок Адесаньи и Перейры завершился в техническим нокаутом нигерийца в четвертом раунде. Таким образом, он уступил титул чемпиона UFC в среднем весе. Ответный бой состоится 8 апреля на турнире UFC 287.