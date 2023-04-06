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Немков рассказал, почему отказался от контракта с UFC

Россиянин – чемпион Bellator в полутяжелом весе.
06 апреля 2023 09:01
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Вадим Немков подтвердил факт переговоров с руководством UFC. По словам спортсмена, он не перешел в эту лигу, так как его не устроили финансовые условия.

«Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Федором Емельяненко и решили остаться», – цитирует Немкова ТАСС.

Напомним, Вадим Немков – чемпион Bellator в полутяжелом весе. За всю карьеру в смешанных единоборствах 30-летний россиянин одержал 15 побед и потерпел 2 поражения.

источник: ТАСС
Немков рассказал, почему отказался от контракта с UFC
Россиянин – чемпион Bellator в полутяжелом весе.
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