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Коста анонсировал бой с Чимаевым: Успокойтесь, ребята. Я подерусь с этой крысиной мордой

По словам бразильца, стороны близки к заключению контракта.
Коста анонсировал бой с Чимаевым: Успокойтесь, ребята. Я подерусь с этой крысиной мордой
11 апреля 2023 11:53
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Farah Hannoun / MMA Junkie

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста сообщил о скором поединке с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

«Успокойтесь, ребята. Сейчас мы улаживаем последние детали контракта на бой против этой чеченской крысиной морды», – написал бразилец в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Коста и Чимаев проведут бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет 21 октября.

Добавим, что Коста выступает в среднем весе, Чимаев же представляет полусредний дивизион.

источник: «Советский спорт»
Коста анонсировал бой с Чимаевым: Успокойтесь, ребята. Я подерусь с этой крысиной мордой
Коста анонсировал бой с Чимаевым: Успокойтесь, ребята. Я подерусь с этой крысиной мордой
По словам бразильца, стороны близки к заключению контракта.
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