Сехудо – об издевательствах Адесаньи над сыном Перейры: Алекс, ты не можешь позволить этого

Американский боец ММА Генри Сехудо обратился к бразильцу Алексу Перейре после поражения от нигерийца Исраэля Адесаньи.

Напомним, Адесанья нокаутировал Перейру в главном событии турнира UFC 287. Праздную победу, нигериец бросил издевательскую фразу в адрес сына Перейры, который сидел у октагона.

«Алекс, брат, я хочу, чтобы ты боролся за этот реванш. Ты не должен позволять этому соперничеству заканчиваться вот так. Адесанья не может требовать завершить ваше противостояние, особенно после того, что он сделал с твоим сыном. Ты не можешь позволить этого. Как отец я призываю тебя вернуться туда и завершить дело», – заявил Сехудо в соцсети.

Добавим, что это был второй бой Перейры и Адесаньи. Первый завершился нокаутом в пользу бразильца.