Штырков не уверен, что Чимаев сможет победить Косту

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев не является фаворитом в поединке с бразильцем Пауло Костой. Такое мнение выразил российский боец ММА Иван Штырков.

«Очень конкурентный бой. Без большого преимущества Чимаева. Это жесткий поединок для него. Коста способен доставить очень много проблем Хамзату, который только в последнем поединке подрался в среднем дивизионе (превысив лимит полусреднего веса), а до этого не имел подобного опыта», – заявил Штырков для MMA.Metaratings.ru.

Напомни, 28-летний Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. За всю карьеру в ММА он одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. У 28-летнего Чимаева – 12 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что их поединок станет со-главным событием турнира UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).