Кормье объяснил, почему Перейра проиграл Адесанье на турнире UFC 287

Легендарный боец, а ныне эксперт телеканала ESPN Даниэль Кормье прокомментировал поражение бразильца Алекса Перейры в бою с нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Напомним, поединок завершился нокаутом во втором раунде.

«Алекс был в курсе, что Адесанья представляет угрозу за счет мощи. Видимо, он решил, что риск не так уж велик. Мне показалось, что Перейра был успешен в первом раунде», – цитирует Кормье MMA Fighting.

Это был второй бой Перейры и Адесаньи. Первый поединок завершился нокаутом в пользу бразильца. Многие эксперты считают, что боссы UFC должны устроить третье противостояние, которое расставить все точки над «i».