Дана Уайт: Джонс стал чемпионом UFC и просто пропал

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, как обстоят дела с организацией поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Джонс вышел в октагон, сделал свою работу, став чемпионом, и просто пропал. Сейчас занимается тем, чем хочется. Он готов подраться вновь, хочет получить в соперники Стипе Миочича. Мы решим этот вопрос», – приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, 35-летний Джонс вернулся в клетку после трехлетнего простоя. Американец «задушил» в первом раунде француза Сирила Гана и стал новым чемпионом лиги в тяжелом весе. К слову, это был его дебютный поединок в этом дивизионе. Ранее Джонс выступал в полутяжелом весе.