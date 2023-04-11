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Дана Уайт: Джонс стал чемпионом UFC и просто пропал

Впрочем, функционер уверен, что звездный боец встретится со Стипе Миочичем.
11 апреля 2023 22:10
автор: Артур Гичунцев

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, как обстоят дела с организацией поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Джонс вышел в октагон, сделал свою работу, став чемпионом, и просто пропал. Сейчас занимается тем, чем хочется. Он готов подраться вновь, хочет получить в соперники Стипе Миочича. Мы решим этот вопрос», – приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, 35-летний Джонс вернулся в клетку после трехлетнего простоя. Американец «задушил» в первом раунде француза Сирила Гана и стал новым чемпионом лиги в тяжелом весе. К слову, это был его дебютный поединок в этом дивизионе. Ранее Джонс выступал в полутяжелом весе.

источник: «Советский спорт»
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