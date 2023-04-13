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Тренер Адесаньи высказался о возможном поединке против Чимаева

Юджин Бэрман не смог сдержать эмоций.
Тренер Адесаньи высказался о возможном поединке против Чимаева
13 апреля 2023 10:48
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Соцсеть Хамзата Чимаева

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев – не соперник чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье. Такое мнение выразил тренер нигерийца Юджин Бэрман.

«А Хамзат уже дрался в среднем весе? Не говорите ерунду! Вы просто обесцениваете организацию, обесцениваете весь вид спорта, вы обесцениваете все, за что мы боремся», – заявил Бэрман в интервью Submission Radio.

Напомним, 27-летний Чимаев выступает в полусреднем весе. Он неоднократно бросал вызов Адесанье, однако, нигериец всячески его игнорировал.

Ранее сообщалось, что Чимаев, представляющий Швецию, проведет бой с бразильцем Пауло Костой. Поединок пройдет в среднем весе на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: «Советский спорт»
Тренер Адесаньи высказался о возможном поединке против Чимаева
Тренер Адесаньи высказался о возможном поединке против Чимаева
Юджин Бэрман не смог сдержать эмоций.
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