Тренер Адесаньи высказался о возможном поединке против Чимаева

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев – не соперник чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье. Такое мнение выразил тренер нигерийца Юджин Бэрман.

«А Хамзат уже дрался в среднем весе? Не говорите ерунду! Вы просто обесцениваете организацию, обесцениваете весь вид спорта, вы обесцениваете все, за что мы боремся», – заявил Бэрман в интервью Submission Radio.

Напомним, 27-летний Чимаев выступает в полусреднем весе. Он неоднократно бросал вызов Адесанье, однако, нигериец всячески его игнорировал.

Ранее сообщалось, что Чимаев, представляющий Швецию, проведет бой с бразильцем Пауло Костой. Поединок пройдет в среднем весе на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).