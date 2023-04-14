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Представлен официальный постер турнира UFC 288 (фото)

Ивент пройдет 7 мая.
14 апреля 2023 10:46
автор: Артур Гичунцев

В воскресенье, 7 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288.

В со-главном событии вечера экс-чемпион промоушена в легком весе Чарльз Оливейра проведет бой с американцем Бенеилом Дариушем. В главном событии турнира сойдутся чемпион в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг и американец Генри Сехудо. Для последнего это будет первый поединок после трехлетней паузы.

Сегодня, 14 апреля, пресс-служба UFC показала болельщикам официальный постер с грядущего ивента. Лига сделала акцент именно на двух главных противостояниях.

Напомним, основной кард турнира UFC 288 выглядит следующим образом:

Алджамейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США);

Чарльз Оливейра (Бразилия) – Бенеил Дариуш (США);

Джессика Андраде (Бразилия) – Сяонань Янь (Китай);

Брайс Митчелл (США) – Джонатан Пирс (США);

Крон Грейси (Бразилия) – Шарль Журден (Канада).

источник: UFC Russia
Представлен официальный постер турнира UFC 288 (фото)
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