Представлен официальный постер турнира UFC 288 (фото)

В воскресенье, 7 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288.
В со-главном событии вечера экс-чемпион промоушена в легком весе Чарльз Оливейра проведет бой с американцем Бенеилом Дариушем. В главном событии турнира сойдутся чемпион в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг и американец Генри Сехудо. Для последнего это будет первый поединок после трехлетней паузы.
Сегодня, 14 апреля, пресс-служба UFC показала болельщикам официальный постер с грядущего ивента. Лига сделала акцент именно на двух главных противостояниях.
Напомним, основной кард турнира UFC 288 выглядит следующим образом:
Алджамейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США);
Чарльз Оливейра (Бразилия) – Бенеил Дариуш (США);
Джессика Андраде (Бразилия) – Сяонань Янь (Китай);
Брайс Митчелл (США) – Джонатан Пирс (США);
Крон Грейси (Бразилия) – Шарль Журден (Канада).