Эдвардс ответил на вопрос о поединке против Ковингтона

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс дал понять, что готов подраться с американцем Колби Ковингтоном, хотя, ранее всячески открещивался от этого поединка.

«Если в UFC этого хотят, я дам им это. Соперник меня не волнует, главное – дата. Я помню, как во время пандемии Ковингтон спросил: «Кто такой Леон Эдвардс?» А теперь смотрите, он словно умоляет меня о титульном поединке. Как изменились времена – теперь я король горы. Пока посижу сложа руки и позволю ему умолять о бое еще немного. Я этого заслужил», – сказал чемпион телеканалу Sky Sports.

В одном из интервью Эдвардс заявил, что не хочет драться с Ковингтоном, так как американец не выступал на протяжении двух лет и не заслуживает титульного поединка.

Впрочем, как пишут СМИ, в лиге уже определили дату боя: он состоится 22 июля на турнире UFC 291 в Лондоне (Великобритания).