Царукян изъявил желание провести бой против Дариуша: Нет причин откладывать это

7 мая состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В со-главном событии вечера американец Бенеил Дариуш должен был подраться с экс-чемпионом лиги в легком весе Чарльзом Оливейрой.

Как сообщают СМИ, последний снялся с боя, так как получил травму во время тренировочного лагеря. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Впрочем, российский легковес Арман Царукян уже изъявил желание занять место Оливейры. На своей странице в соцсети он написал: «Ты же знаешь, что нет причин откладывать это. Я здесь, Бенеил».

26-летний Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. На его счету 6 побед и 2 поражения. 33-летний Дариуш подписал контракт с лигой в январе 2014-го. Он идет на победной серии из 8 побед кряду.