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Оливейра рассказал, как получил травму перед боем против Дариуша

Бразилец снялся с поединка и выбыл на неопределенный срок.
Оливейра рассказал, как получил травму перед боем против Дариуша
18 апреля 2023 10:19
автор: Артур Гичунцев
автор фото: UFC.com

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал срыв поединка с американцем Бенеилом Дариушем. Напомним, бразилец отказался от боя, так как получил повреждение во время подготовки.

«Я не мог тренироваться, поскольку получил травму на тренировке по борьбе. Пытался проводить тренировки и сделал все возможное, но нам пришлось сняться с боя», – заявил бразилец порталу MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что Оливейра и Дариуш проведут бой на турнире UFC 290, который состоится 8 июля 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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