«Реванш должен состояться»: Волкановски рассказал, когда хотел бы провести ответный бой с Махачевым

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски намерен получить реванш с россиянином Исламом Махачевым. По словам австралийца, он готов подраться осенью 2023 года на традиционном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Реванш должен состояться. Я хочу оставаться активным бойцом, поэтому не буду сидеть сложа руки и ждать. Проведу бой в июле, а потом посмотрим.

Подрался бы с ним в Абу-Даби? Да, я могу подраться где угодно. Я был готов страховать бой Махачева , несмотря на перелом руки. Я не боюсь вызовов», – заявил австралиец YouTube-каналу TheMacLife.

Напомним, первый бой Махачева и Волкановски завершился победой россиянина по решению судей. Таким образом, он отстоял титул чемпиона UFC в легком весе.