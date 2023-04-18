ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Реванш должен состояться»: Волкановски рассказал, когда хотел бы провести ответный бой с Махачевым

Австралиец настроен серьезно.
«Реванш должен состояться»: Волкановски рассказал, когда хотел бы провести ответный бой с Махачевым
18 апреля 2023 21:46
автор: Артур Гичунцев
автор фото: UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски намерен получить реванш с россиянином Исламом Махачевым. По словам австралийца, он готов подраться осенью 2023 года на традиционном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Реванш должен состояться. Я хочу оставаться активным бойцом, поэтому не буду сидеть сложа руки и ждать. Проведу бой в июле, а потом посмотрим.

Подрался бы с ним в Абу-Даби? Да, я могу подраться где угодно. Я был готов страховать бой Махачева , несмотря на перелом руки. Я не боюсь вызовов», – заявил австралиец YouTube-каналу TheMacLife.

Напомним, первый бой Махачева и Волкановски завершился победой россиянина по решению судей. Таким образом, он отстоял титул чемпиона UFC в легком весе.

источник: «Советский спорт»
«Реванш должен состояться»: Волкановски рассказал, когда хотел бы провести ответный бой с Махачевым
«Реванш должен состояться»: Волкановски рассказал, когда хотел бы провести ответный бой с Махачевым
Австралиец настроен серьезно.
18.04.2023 21:46
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Русская Ронда» рассказала, почему представлена на сайте UFC как боец из Казахстана
«Русская Ронда» рассказала, почему представлена на сайте UFC как боец из Казахстана
Спортсменка подписала контракт с организацией в августе 2022 года.
18.04.2023 20:00
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, когда Дариуш проведет бой против Махачева
Стало известно, когда Дариуш проведет бой против Махачева
Россиянин в последнем поединке победил Александра Волкановски.
18.04.2023 15:13
ММА
автор: Александр Поволоцкий
UFC исключил Армана Царукяна из списка участников турнира в Лас-Вегасе
UFC исключил Армана Царукяна из списка участников турнира в Лас-Вегасе
Ивент пройдет 29 апреля.
18.04.2023 10:58
ММА
автор: Артур Гичунцев
Оливейра рассказал, как получил травму перед боем против Дариуша
Оливейра рассказал, как получил травму перед боем против Дариуша
Бразилец снялся с поединка и выбыл на неопределенный срок.
18.04.2023 10:19
ММА
автор: Артур Гичунцев
Российский боец UFC Мовсар Евлоев дерзко бросил вызов британцу Арнольду Аллену
Российский боец UFC Мовсар Евлоев дерзко бросил вызов британцу Арнольду Аллену
Спортсмен призвал своего возможного соперника готовиться к их бою.
17.04.2023 16:59
ММА
Стали известны заработки бойцов за турнир UFC в Канзасе, Мурзаканов не получил и 100 тысяч долларов
Стали известны заработки бойцов за турнир UFC в Канзасе, Мурзаканов не получил и 100 тысяч долларов
Российский боец одержал победу над Джейкоби
17.04.2023 12:14
ММА
автор: Максим Скороходов
Дариуш рассказал, на какую дату перенесли его бой с Оливейрой
Дариуш рассказал, на какую дату перенесли его бой с Оливейрой
Дариуш рассказал, на какую дату перенесли его бой с Оливейрой
17.04.2023 10:10
ММА
автор: Максим Скороходов
UFC работает над тем, чтобы Перейра получил титульный бой
UFC работает над тем, чтобы Перейра получил титульный бой
Бразилец выступает в ММА с 2015 года.
16.04.2023 11:59
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Холлоуэй нанес 3000 акцентированных ударов за карьеру в UFC и установил рекорд промоушена
Холлоуэй нанес 3000 акцентированных ударов за карьеру в UFC и установил рекорд промоушена
Спортсмен потерпел семь поражений в карьере.
16.04.2023 10:02
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика