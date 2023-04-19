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Сергей Павлович: Неважно, сколько боев мне предстоит провести. Я хочу стать чемпионом UFC

В лучше лиге мира тяжеловес одержал 5 побед и потерпел одно поражение.
Сергей Павлович: Неважно, сколько боев мне предстоит провести. Я хочу стать чемпионом UFC
19 апреля 2023 11:22
автор: Артур Гичунцев

Тяжеловес из России Сергей Павлович намерен выиграть титул чемпиона UFC. Об этом боец заявил в интервью пресс-службе лиги.

«Конечно, впечатляющая победа нокаутом над Таем Туйвасой сделала меня невероятно счастливым. Во-первых, я был счастлив, что так быстро закончил бой. Во-вторых, я был счастлив, потому что мои усилия и моя работа не пропали даром. Неважно, сколько боев мне предстоит провести. Я попробую выиграть их, чтобы приблизиться к своей цели – титулу UFC», – сказал россиянин.

Напомним, 30-летний Павлович начал выступление в лиге с поединка против опытного Алистара Оверима. Россиянин потерпел поражение, а затем выиграл 5 боев кряду.

23 апреля уроженец Ростовской области сразится с одним из лучших представителей дивизиона, американцем Кертисом Блэйдсом. Их поединок возглавит турнир UFC Fight Night 222.

источник: «Советский спорт»
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