ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Павлович объяснил, почему проиграл Овериму в дебютном поединке UFC

Россиянин уступил техническим нокаутом.
Павлович объяснил, почему проиграл Овериму в дебютном поединке UFC
21 апреля 2023 09:40
автор: Артур Гичунцев
автор фото: UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович вспомнил о поражении в дебютном поединке UFC. Напомним, отечественный тяжеловес проиграл техническим нокаутом Алистару Овериму.

«Акклиматизация, это была акклиматизация. В Китае такой часовой пояс, что туда надо приезжать пораньше. Я ни в коем случае не говорю, что как-то проиграл. После поражения понял, что нужно приезжать пораньше, чтобы акклиматизироваться», – приводит слова россиянина Sport24.ru.

23 апреля Сергей Павлович сразится с одним из лучших представителей тяжелого веса UFC, американцем Кертисом Блэйдсом. Их поединок возглавит турнир UFC Fight Night 222.

источник: Sport24.ru
Павлович – о поединке против Блэйдса: На кону возможность получить титульный бой
Павлович – о поединке против Блэйдса: На кону возможность получить титульный бой
В данный момент пояс принадлежит американцу Джону Джонсу.
21.04.2023 10:21
ММА
автор: Артур Гичунцев
Павлович объяснил, почему проиграл Овериму в дебютном поединке UFC
Павлович объяснил, почему проиграл Овериму в дебютном поединке UFC
Россиянин уступил техническим нокаутом.
21.04.2023 09:40
ММА
автор: Артур Гичунцев
Стерлинг дал уверенный прогноз на свой бой против Сехудо
Стерлинг дал уверенный прогноз на свой бой против Сехудо
Поединок состоится 7 мая.
20.04.2023 22:55
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чемпион AMC Fight Nights Бикрев дал прогноз на бой Блэйдса и Павловича
Чемпион AMC Fight Nights Бикрев дал прогноз на бой Блэйдса и Павловича
Поединок состоится 23 апреля.
20.04.2023 20:37
ММА
автор: Артур Гичунцев
Блэйдс объяснил, почему не считает уход Нганну из UFC ошибкой
Блэйдс объяснил, почему не считает уход Нганну из UFC ошибкой
Камерунец покинул лигу в статусе чемпиона в тяжелом весе.
20.04.2023 19:18
ММА
Джонсон выступил в защиту Нганну, после ухода камерунца из UFC
Джонсон выступил в защиту Нганну, после ухода камерунца из UFC
На момент ухода Фрэнсис занимал пятую строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории.
20.04.2023 15:35
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Макгрегор назвал Нурмагомедова «жирной грудастой бабой»
Бой ирландца и россиянина прошел в октябре 2018 года и завершился победой Хабиба.
20.04.2023 13:38
ММА
автор: Александр Поволоцкий
UFC анонсировал следующий бой Мовсара Евлоева
UFC анонсировал следующий бой Мовсара Евлоева
Россиянин вернется в октагон 7 мая.
19.04.2023 20:22
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шлеменко готов научить Александра Емельяненко вести трезвый образ жизни
Шлеменко готов научить Александра Емельяненко вести трезвый образ жизни
Последний поединок спортсмен провел в ноябре 2021 года.
19.04.2023 14:17
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Шлеменко заявил о готовности извиниться перед Федором Емельяненко
Шлеменко заявил о готовности извиниться перед Федором Емельяненко
Конфликт начался из-за выборов президента Союза ММА России.
19.04.2023 11:56
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика