Павлович объяснил, почему проиграл Овериму в дебютном поединке UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович вспомнил о поражении в дебютном поединке UFC. Напомним, отечественный тяжеловес проиграл техническим нокаутом Алистару Овериму.

«Акклиматизация, это была акклиматизация. В Китае такой часовой пояс, что туда надо приезжать пораньше. Я ни в коем случае не говорю, что как-то проиграл. После поражения понял, что нужно приезжать пораньше, чтобы акклиматизироваться», – приводит слова россиянина Sport24.ru.

23 апреля Сергей Павлович сразится с одним из лучших представителей тяжелого веса UFC, американцем Кертисом Блэйдсом. Их поединок возглавит турнир UFC Fight Night 222.