Павлович – о поединке против Блэйдса: На кону возможность получить титульный бой

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался о поединке с американцем Кертисом Блэйдсом.

В частности, он выразил уверенность, что поединок не завершится в первом раунде, так как оба бойца будут осторожничать.

«На кону возможность получить титульный бой. Некоторые думают, что я не умею бороться, но это не так. Я могу делать больше, чем просто драться. Это смешанные единоборства. Я изучил своего соперника и готов», – добавил россиянин для BJ Penn.

Напомним, Павлович и Блэйдс проведут бой 23 апреля на турнире UFC Fight Night 222.