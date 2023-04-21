Белал Мухаммад и Гилберт Бернс проведут бой на турнире UFC 288

Американский боец смешанного стиля Белал Мухаммад сразится с представителем Бразилии Гилбертом Бернсом. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Статусный поединок в полусреднем весе станет со-главным событием турнира UFC 288 в Нью-Джерси (США). Ивент пройдет 7 мая.

Напомним, изначально в со-главном событии вечера должны были подраться Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш, однако, бразилец получил травму и снялся с боя.

Что касается Мухаммада, то американец идет на победной серии из четырех боев кряду. Бернс же выиграл три последних поединка из четырех, уступив лишь Хамзату Чимаеву.