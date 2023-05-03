Чемпион UFC Джон Джонс рассказал, при каких условия проведет бой против Павловича

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс не горит желанием проводить бой против россиянина Сергея Павловича.

По словам американца, уроженец Ростовской области не пользуется популярностью среди болельщиков. Джонс подчеркнул, что подпишет контракт на поединок только при условии, если ему предложат крупный гонорар.

«Возможно, UFC предложит правильную сумму, и мы сможем воплотить бой с Сергеем. Но прямо сейчас у меня есть все достижения, и мне не нужно ничего доказывать», – отметил Джонс в интервью Fox Sports.

Джонс стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. Что касается Павловича, то россиянин идет на победной серии из 6 боев кряду.