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Чемпион UFC Джон Джонс рассказал, при каких условия проведет бой против Павловича

Ранее сообщалось, что именно россиянин станет следующим соперником Джонса.
Чемпион UFC Джон Джонс рассказал, при каких условия проведет бой против Павловича
03 мая 2023 10:54
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс не горит желанием проводить бой против россиянина Сергея Павловича.

По словам американца, уроженец Ростовской области не пользуется популярностью среди болельщиков. Джонс подчеркнул, что подпишет контракт на поединок только при условии, если ему предложат крупный гонорар.

«Возможно, UFC предложит правильную сумму, и мы сможем воплотить бой с Сергеем. Но прямо сейчас у меня есть все достижения, и мне не нужно ничего доказывать», – отметил Джонс в интервью Fox Sports.

Джонс стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. Что касается Павловича, то россиянин идет на победной серии из 6 боев кряду.

источник: «Советский спорт»
Чемпион UFC Джон Джонс рассказал, при каких условия проведет бой против Павловича
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