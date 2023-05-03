Менеджер Махачева назвал бойца, который может стать самым трудным соперником в карьере россиянина

Американец Бенеил Дариуш может стать самым сложным соперником в карьере россиянина Ислама Махачева. Такое мнение выразил его менеджер Али Абдель-Азиз. При этом агент подчеркнул, что именно Дариуш должен стать следующим соперником россиянина.

«Ислам должен защищать титул против Бенеила Дариуша, и это будет трудно. И если Махачев продолжит побеждать, то однажды он должен перейти в полусредний вес. Я говорю тебе: Бенеил Дариуш – самый трудный соперник для Ислама. Мне плевать, что говорят другие. Я это знаю, Ислам это знает, Хабиб это знает», – заявил Абдель-Азиз в интервью The Schmo.

Напомним, Махачев – чемпион UFC в легком весе. Дариуш же входит в тройку лучших бойцов этого дивизиона. В ближайшем поединке американец сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой и в случае победы может стать соперником Махачева.