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Менеджер Махачева назвал бойца, который может стать самым трудным соперником в карьере россиянина

По словам Али Абдель-Азиза, такого же мнения придерживаются и сам Махачев, и его близкий друг Хабиб Нурмагомедов.
Менеджер Махачева назвал бойца, который может стать самым трудным соперником в карьере россиянина
03 мая 2023 21:36
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Американец Бенеил Дариуш может стать самым сложным соперником в карьере россиянина Ислама Махачева. Такое мнение выразил его менеджер Али Абдель-Азиз. При этом агент подчеркнул, что именно Дариуш должен стать следующим соперником россиянина.

«Ислам должен защищать титул против Бенеила Дариуша, и это будет трудно. И если Махачев продолжит побеждать, то однажды он должен перейти в полусредний вес. Я говорю тебе: Бенеил Дариуш – самый трудный соперник для Ислама. Мне плевать, что говорят другие. Я это знаю, Ислам это знает, Хабиб это знает», – заявил Абдель-Азиз в интервью The Schmo.

Напомним, Махачев – чемпион UFC в легком весе. Дариуш же входит в тройку лучших бойцов этого дивизиона. В ближайшем поединке американец сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой и в случае победы может стать соперником Махачева.

источник: «Советский спорт»
Менеджер Махачева назвал бойца, который может стать самым трудным соперником в карьере россиянина
Менеджер Махачева назвал бойца, который может стать самым трудным соперником в карьере россиянина
По словам Али Абдель-Азиза, такого же мнения придерживаются и сам Махачев, и его близкий друг Хабиб Нурмагомедов.
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