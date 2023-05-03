Сехудо уверен, что Стерлинг не продержится в бою с ним больше трех раундов

Американский боец ММА Генри Сехудо высказался перед поединком против чемпиона UFC в легчайшем весе Альджамейна Стерлинга.

В частности, он заявил, что хочет победить соперника в доминирующей форме. Кроме того, Сехудо выразил уверенность, что Стерлинг не сможет противостоять ему больше трех раундов.

«Это легкие деньги. Я знаю, настанет момент, когда я закончу карьеру. Но сейчас мне 36 лет – я чувствую себя молодым и сильным. Я хочу не просто побить Стерлинга, я хочу над ним доминировать. Он не продержится и трех раундов», – сказал боец для MMA Junkie.

Напомним, поединок Стерлинга и Сехудо состоится 7 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Добавим, что для Сехудо это будет первый бой за последние 3 года: в мае 2020-го американец оставил титул и взял паузу в карьере.