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Евлоев назвал себя лучшим полулегковесом UFC и привел два аргумента

Россиянин одержал 16 побед в 16 поединках.
03 мая 2023 23:34
автор: Артур Гичунцев

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев заявил, что является лучшим полулегковесом UFC благодаря борцовским навыкам и физической подготовке.

«Моя борьба на данный момент – лучшая в нашем дивизионе. Я дышу в таком темпе... вот эти две фишки, которые меня отличают на фоне всего дивизиона», – сказал уроженец Ингушетии в интервью «Матч ТВ».

Евлоеву 29 лет. За всю карьеру в ММА он одержал 16 побед и не потерпел ни одного поражения.

7 мая россиянин проведет бой против бразильца Диего Лопеса. Поединок пройдет на турнире UFC 288 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

источник: «Советский спорт»
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