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Чемпион UFC Стерлинг оценил шансы Павловича на победу в бою с Джонсом

Американец подчеркнул, что это будет интересное противостояние.
04 мая 2023 11:15
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Сергей Павлович способен победить чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса. Об этом заявил американец Альджамейн Стерлинг.

«Павлович способен, благодаря своим тяжелым ударам и напору, создать серьезные проблемы Джонсу. Опять же, Павлович раскрывается и активно атакует, что может привести к более простому исполнению переводов в партер от Джонса. То есть он будет открываться для переводов. Поэтому здесь действительно очень интересное противостояние. И важно понять даже, как Павлович проведет лагерь к такому бою», – сказал Стерлинг для «Матч ТВ».

Ранее Джонс заявил, что готов провести бой с Павловичем, если ему предложат крупный гонорар.

К слову, американец стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. До этого Джонс не выступал три года. Что касается россиянина, он идет на победной серии из 6 боев кряду.

источник: «Советский спорт»
Чемпион UFC Стерлинг оценил шансы Павловича на победу в бою с Джонсом
Американец подчеркнул, что это будет интересное противостояние.
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