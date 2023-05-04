Чемпион UFC Стерлинг оценил шансы Павловича на победу в бою с Джонсом

Российский боец ММА Сергей Павлович способен победить чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса. Об этом заявил американец Альджамейн Стерлинг.

«Павлович способен, благодаря своим тяжелым ударам и напору, создать серьезные проблемы Джонсу. Опять же, Павлович раскрывается и активно атакует, что может привести к более простому исполнению переводов в партер от Джонса. То есть он будет открываться для переводов. Поэтому здесь действительно очень интересное противостояние. И важно понять даже, как Павлович проведет лагерь к такому бою», – сказал Стерлинг для «Матч ТВ».

Ранее Джонс заявил, что готов провести бой с Павловичем, если ему предложат крупный гонорар.

К слову, американец стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. До этого Джонс не выступал три года. Что касается россиянина, он идет на победной серии из 6 боев кряду.