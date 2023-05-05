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Сехудо оскорбил Стерлинга и высмеял Волкановски во время битвы взглядов (видео)

Экс-чемпион устроил настоящее шоу.
05 мая 2023 09:51
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Генри Сехудо устроил настоящее шоу во время битвы взглядов с чемпионом UFC в легчайшем весе Альджамейном Стерлингом.

В частности, он вышел на сцену и бросил в толпу мягкие игрушки с изображением Стерлинга, а также обладателя титула в полулегком дивизионе Алекса Волкановски.

Кроме того, Сехудо накричал на оппонента и оскорбил его на сцене. Соответствующее видео представила пресс-служба лиги.

Напомним, поединок Стерлинга и Сехудо состоится 7 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Добавим, что для Сехудо это будет первый бой за последние 3 года: в мае 2020-го американец оставил титул и взял паузу в карьере.

источник: UFC Russia
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