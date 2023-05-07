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Стерлинг победил Сехудо и защитил титул UFC в легчайшем весе

Бой завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей.
07 мая 2023 08:19
автор: Александр Кожевников

В Ньюарке (США) завершился главный бой бойцовского турнира UFC 288, в котором американский боец Алджэмейн Стерлинг встречался с соотечественником Генри Сехудо. Стерлинг проводил защиту титула в легчайшем весе.

Бой продлился все запланированные пять раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Стерлингу - 48-47, 47-48, 48-47.

Для Стерлинга эта победа стала 23-й в профессиональных смешанных единоборствах при трёх поражениях. Генри Сехудо потерпел третье поражение в 19 поединках в карьере, на его счету 16 побед.

Сехудо является бывшим чемпионом промоушена в легчайшем и наилегчайшем весе, для него этот бой стал первым с мая 2020 года.

Стерлинг успешно провел третью защиту титула, завоёванного им в поединке с Петром Яном.

источник: «Советский спорт»
Стерлинг победил Сехудо и защитил титул UFC в легчайшем весе
Бой завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей.
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