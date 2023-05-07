Россиянин Алискеров выиграл дебютный поединок в UFC, отправив соперника в нокаут в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров одержал победу в дебютном поединке в UFC.

Уроженцу Дагестана противостоял американский боец Филипп Хоуз. Бой был завершён нокаутом в первом раунде.

Для Алискерова эта победа стала 14-й в 15 поединках в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.

Фил Хоуз потерпел пятое поражение в 17 поединках в ММА, а поражение от Алискерова стало уже вторым для американца кряду - в октябре 2022 года он уступил нокаутом в первом раунде Роману Долидзе.

Напомним, в главном событии турнира UFC 288 Алджэмейн Стерлинг раздельным решением победил Генри Сехудо и защитил титул чемпиона лиги в легчайшем весе.