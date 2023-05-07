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Сехудо после поражения от Стерлинга заявил о возможном завершении карьеры

Американец уступил по решению судей.
Сехудо после поражения от Стерлинга заявил о возможном завершении карьеры
07 мая 2023 09:38
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо не исключил, что он вновь завершит карьеру в смешанных единоборствах.

Ранее Сехудо раздельным решением судей уступил соотечественнику Алджэмейну Стерлингу в главном событии турнира UFC 288. На кону боя стоял титул чемпиона в легчайшем весе, принадлежащий Стрелингу.

«Возможно, вы видите меня в октагоне последний раз», – приводит слова Генри Сехудо журналист Ариэль Хельвани в соцсетях.

Для Стерлинга эта победа стала 23-й в профессиональных смешанных единоборствах при трёх поражениях. Генри Сехудо потерпел третье поражение в 19 поединках в карьере, на его счету 16 побед.

Сехудо является бывшим чемпионом промоушена в легчайшем и наилегчайшем весе, для него этот бой стал первым с мая 2020 года.

источник: «Советский спорт»
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