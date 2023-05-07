Дана Уайт назвал имя следующего соперника Алджэмейна Стерлинга

Президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника чемпиона лиги в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Им станет второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О»Мэлли.

«Да, Шон О’Мэлли будет следующим претендентом на титул. Думаю, их бой со Стерлингом пройдет где-то в августе с Бостоне», - приводит слова Даны Уайта MMAFighting.

О’Мэлли в последнем поединке одержал победу раздельным решением судей над россиянином Петром Яном. Бой прошел в октябре 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Стерлинг 7 мая одержал победу над бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо, вернувшимся в октагон после более чем двухлетнего простоя. Бой завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей.