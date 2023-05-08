Глава UFC рассказал, с кем проведет следующий бой Леон Эдвардс

Следующим соперником Леона Эдвардса станет Белал Мухаммад. Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт. По словам функционера, американский боец заслужил титульный поединок.

«Подерется ли Мухаммад за титул? Да, без сомнений», – сказал Уайт, чьи слова приводит MMA Junkie.

В минувшие выходные 30-летний Мухаммад победил по решению судей бразильца Гилберта Бернса. Таким образом, американец выиграл 5-й поединок кряду.

Что касается Эдвардса, то британец является чемпионом UFC в полусреднем весе. Он уже встречался с Мухаммадом в марте 2021 года: тот поединок был признан несостоявшимся из-за травмы американца, полученной в результате тычка в глаз.