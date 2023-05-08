ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Глава UFC рассказал, с кем проведет следующий бой Леон Эдвардс

Спойлер: он выступает под флагом США.
08 мая 2023 09:11
автор: Артур Гичунцев

Следующим соперником Леона Эдвардса станет Белал Мухаммад. Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт. По словам функционера, американский боец заслужил титульный поединок.

«Подерется ли Мухаммад за титул? Да, без сомнений», – сказал Уайт, чьи слова приводит MMA Junkie.

В минувшие выходные 30-летний Мухаммад победил по решению судей бразильца Гилберта Бернса. Таким образом, американец выиграл 5-й поединок кряду.

Что касается Эдвардса, то британец является чемпионом UFC в полусреднем весе. Он уже встречался с Мухаммадом в марте 2021 года: тот поединок был признан несостоявшимся из-за травмы американца, полученной в результате тычка в глаз.

источник: «Советский спорт»
Глава UFC рассказал, с кем проведет следующий бой Леон Эдвардс
Спойлер: он выступает под флагом США.
08.05.2023 09:11
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Фергюсон задержан за вождение в нетрезвом виде
Водитель допустил столкновение, отказался пройти алкотест и был арестован.
07.05.2023 18:00
ММА
автор: Александр Евграфов
Богатырев считает, что Евлоев может победить Волкановски
Мовсар продлил серию побед в UFC до семи боев.
07.05.2023 13:58
ММА
автор: Александр Кожевников
«Легчайшие деньги в моей жизни!» Макгрегор прокомментировал победу Стерлинга над Сехудо
Ирландец не упустил возможности съязвить в адрес бывшего чемпиона.
07.05.2023 10:16
ММА
автор: Александр Кожевников
Дана Уайт назвал имя следующего соперника Алджэмейна Стерлинга
Поединок пройдет этим летом.
07.05.2023 09:51
ММА
автор: Александр Кожевников
Сехудо после поражения от Стерлинга заявил о возможном завершении карьеры
Сехудо после поражения от Стерлинга заявил о возможном завершении карьеры
Американец уступил по решению судей.
07.05.2023 09:38
ММА
автор: Александр Кожевников
Россиянин Алискеров выиграл дебютный поединок в UFC, отправив соперника в нокаут в первом раунде
Таким образом, уроженец Дагестана одержал 14-ю победу в карьере.
07.05.2023 09:32
ММА
автор: Александр Кожевников
Стерлинг победил Сехудо и защитил титул UFC в легчайшем весе
Стерлинг победил Сехудо и защитил титул UFC в легчайшем весе
Бой завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей.
07.05.2023 08:19
ММА
автор: Александр Кожевников
Евлоев одолел Лопеса и одержал 7-ю победу кряду в UFC
Евлоев одолел Лопеса и одержал 7-ю победу кряду в UFC
Россиянин не знает поражений на профессиональном уровне.
07.05.2023 08:11
ММА
автор: Артур Гичунцев
Иван Емельяненко надеется, что его братья смогут помириться друг с другом 
С 2016 года отношения Федора и Александра испортились.
06.05.2023 19:16
ММА
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика