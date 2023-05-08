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Чемпион UFC Стерлинг высказался о бое с Шоном О’Мэлли

Обладатель титула пообещал решить все вопросы в течение первого раунда.
08 мая 2023 11:03
автор: Артур Гичунцев

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг ответил на вопрос о поединке с американцем Шоном О’Мэлли.

По словам Стерлинга, матчмейкеры лиги хотели свести его с О’Мэлли еще до поединка с Генри Сехудо, однако, Шон отказался.

«Хватит не принимать возможности, которые тебе предоставляют. Я гарантирую, если мы окажемся в клетке, я сложу этого парня пополам за один раунд», – добавил боец, чьи слова приводит «Чемпионат».

Ранее глава лиги Дэйна Уайт заявил, что именно О’Мэлли станет следующим соперником Стерлинга. По словам функционера, их поединок может пройти летом 2023 года. Точную дату промоушен объявит позднее.

источник: «Советский спорт»
Чемпион UFC Стерлинг высказался о бое с Шоном О’Мэлли
Обладатель титула пообещал решить все вопросы в течение первого раунда.
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