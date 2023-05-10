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Генри Сехудо: единственное кардио, которое делает сейчас Макгрегор – бегает от USADA

Один экс-чемпион высмеял другого.
10 мая 2023 08:29
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высмеял другого экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Единственное кардио, которое делает сейчас Конор – бегает от USADA», - написал Генри Сехудо в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Генри Сехудо провел первый поединок в UFC за долгое время. Генри встречался с чемпионом лиги в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом. Бой закончился победой Стерлинга раздельным решением судей. После поединка Сехудо не исключил, что он окончательно завершит карьеру.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Ожидается, что в 2023 году Конор проведет бой с Майклом Чендлером. Поединок пройдет в рамках 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где Макгрегор и Чендлер будут выступать в качестве тренеров.

источник: «Советский спорт»
Генри Сехудо: единственное кардио, которое делает сейчас Макгрегор – бегает от USADA
Один экс-чемпион высмеял другого.
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