Тренер Гана: Сирил вернется в сентябре. Павлович был бы хорошим соперником

Фернанд Лопес, тренер французского тяжеловеса Сирила Гана, хотел бы увидеть своего подопечного в бою с россиянином Сергеем Павловичем.

«Когда Сирил вернется в октагон? Сентябрь. Сергей Павлович был бы хорошим соперником для Сирила», – сказал тренер в интервью Middle Easy.

В крайнем поединке Ган встречался с американцем Джоном Джонсом и уступил тому в первом раунде. К слову, на кону стоял титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Что касается Павловича, то россиянин идет на победной серии из 6 побед кряду. В крайнем бою уроженец Ростовской области победил одного из лучших тяжеловесов лиги, американца Кертиса Блейдса.