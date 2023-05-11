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Тренер Гана: Сирил вернется в сентябре. Павлович был бы хорошим соперником

Ранее сообщалось, что россиянин может получить титульный бой.
Тренер Гана: Сирил вернется в сентябре. Павлович был бы хорошим соперником
11 мая 2023 10:47
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Фернанд Лопес, тренер французского тяжеловеса Сирила Гана, хотел бы увидеть своего подопечного в бою с россиянином Сергеем Павловичем.

«Когда Сирил вернется в октагон? Сентябрь. Сергей Павлович был бы хорошим соперником для Сирила», – сказал тренер в интервью Middle Easy.

В крайнем поединке Ган встречался с американцем Джоном Джонсом и уступил тому в первом раунде. К слову, на кону стоял титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Что касается Павловича, то россиянин идет на победной серии из 6 побед кряду. В крайнем бою уроженец Ростовской области победил одного из лучших тяжеловесов лиги, американца Кертиса Блейдса.

источник: «Советский спорт»
Тренер Гана: Сирил вернется в сентябре. Павлович был бы хорошим соперником
Тренер Гана: Сирил вернется в сентябре. Павлович был бы хорошим соперником
Ранее сообщалось, что россиянин может получить титульный бой.
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