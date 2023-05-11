Умар Нурмагомедов анонсировал свой следующий бой в UFC

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, объявил о скором возвращении в октагон.

По словам уроженца Дагестана, матч-мейкеры UFC назначили ему соперника. Кто именно выйдет против россиянина, не уточнятся.

«У меня есть бой. Это будет мое лучшее выступление», – написал Нурмагомедов в соцсети, не рассказав, когда и где состоится его поединок.

Напомним, 27-летний боец выступает в американской лиге с января 2021 года. За это время он провел 4 поединка и одержал 4 победы.