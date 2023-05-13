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Кормье рассказал, почему в UFC до сих пор не анонсировали бой Джонса и Миочича

Ранее сообщалось, что поединок состоится в ноябре 2023 года.
13 мая 2023 15:57
автор: Артур Гичунцев

Бывший боец, а ныне эксперт телеканала ESPN Даниэль Кормье высказался о возможном поединке между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

По словам эксперта, лига до сих пор не анонсировала бой, так как не может согласовать финансовые детали с командой Миочича.

«Стипе теряет время, и мне его жаль. Когда он выйдет в октагон на «Мэдисон Сквер Гарден» в бою с Джонсом, ему будет 41 год», – добавил Кормье на своём YouTube-канале.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что именно Миочич станет следующим соперником Джонса, который в крайнем поединке одолел Сирила Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжелом весе.

По некоторым данным, их противостояние может пройти в ноябре 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Кормье рассказал, почему в UFC до сих пор не анонсировали бой Джонса и Миочича
Ранее сообщалось, что поединок состоится в ноябре 2023 года.
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