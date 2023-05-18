Россиянин Ринат Фахретдинов получил статусный бой в UFC

Россиянин Ринат Фахретдинов проведет бой с американцем Кевином Ли, который в свое время входил в число лучших легковесов UFC.

По данным MMA Fighting, поединок состоится 1 июля на турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, 31-летний россиянин выступает в американской лиге с июня 2022-го. В его активе два боя и две победы. Что касается Ли, то это будет его первый поединок после возвращения в промоушен. В UFC он выступал с 2014 по 2021 годы и побеждал Майкла Кьзеу, Эдсона Барбозу и Грегора Гиллеспи.