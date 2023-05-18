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Дацик проведет бой с Галымом Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza

Ивент пройдет в городе Алматы.
Дацик проведет бой с Галымом Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza
18 мая 2023 21:18
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Ural FC

Стал известен следующий соперник российского бойца ММА Вячеслава Дацика.

23 июня ветеран смешанных единоборств подерется с казахстанцем Галымом Жаслановым. Их поединок пройдет на турнире Ural FC и Naiza в городе Алматы (Казахстан).

В последнее время 43-летний Дацик выступает по правилам бокса, а также дерется в кулачных лигах. Так, в крайнем поединке он уступил американскому боксеру Кевину Джонсону решением судей. Что касается Жасланова, то казахстанец провел в ММА два боя и одержал две победы.

источник: «Советский спорт»
Дацик проведет бой с Галымом Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza
Дацик проведет бой с Галымом Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza
Ивент пройдет в городе Алматы.
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