Джонс высмеял Нганну, сравнив его с девушкой

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс высказался в адрес бывшего бойца лиги Фрэнсиса Нганну.

«Он просто телочка и всегда будет телочкой. Несмотря на все свои мышцы», – заявил американец, чьи слова приводит журналист Алекс Бегунин в соцсети.

Напомним, боссы UFC хотели устроить бой Нганну и Джонса, однако, поединок не состоялся, так как камерунец не смог согласовать с лигой новый контракт. В конечном итоге, Нганну оставил титул и ушел в PFL, а Джонс подрался с за пояс с французом Сирилом Ганом и одержал победу.