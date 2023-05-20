ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Олейник рассказал, сколько заработал денег за всю карьеру в ММА

Сумма впечатляет.
20 мая 2023 12:03
автор: Артур Гичунцев

Ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, сколько заработал денег за всю карьеру в ММА.

По словам россиянина, бои принесли ему почти 2 миллиона долларов. Также Олейник поведал о своих гонорарах в UFC.

«У меня в принципе все последние бои проходили на одинаковых условиях: 120 тысяч за выход и столько же за победу. Плюс еще от спонсора – $15 тысяч. Например, предпоследний бой вместе с бонусом от UFC (50 тысяч долларов) принес практически 300 тысяч. Последний соответственно 140 где‑то», – рассказал тяжеловес.

По информации Sherdog, 45-летний Олейник выступает в ММА с ноября 1996 года. На его счету 60 побед и 17 поражений.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Олейник рассказал, сколько заработал денег за всю карьеру в ММА
Сумма впечатляет.
20.05.2023 12:03
ММА
автор: Артур Гичунцев
Минеев планирует провести бой по кикбоксингу в сентябре 
33-летнему атлету понадобится увольнительная из зоны СВО для подготовки к поединку.
19.05.2023 19:39
ММА
автор: Глеб Шевяков
Чендлер рассказал, когда планирует провести бой против Махачева
В конце года американец должен подраться против ирландца Конора Макгрегора.
19.05.2023 16:17
ММА
автор: Степан Шереметьев
Джонс высмеял Нганну, сравнив его с девушкой
Американец продолжает нападки на бывшего чемпиона UFC.
19.05.2023 12:52
ММА
автор: Артур Гичунцев
ONE FC анонсировал объединительный титульной бой в тяжёлом весе между Малыхиным и Булларом
Поединок пройдет в Бангкоке.
19.05.2023 11:46
ММА
Усман рассказал, в каком раунде нокаутирует Чимаева
Усман рассказал, в каком раунде нокаутирует Чимаева
Нигериец уверен в своей победе.
19.05.2023 11:43
ММА
Впервые в истории ММА: Ермеков и Шамилов проведут бой за звание чемпиона сразу двух организаций
Впервые в истории ММА: Ермеков и Шамилов проведут бой за звание чемпиона сразу двух организаций
Поединок состоится 23 июня.
19.05.2023 09:29
ММА
автор: Артур Гичунцев
Дацик проведет бой с Галымом Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza
Дацик проведет бой с Галымом Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza
Ивент пройдет в городе Алматы.
18.05.2023 21:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
Мераб Двалишвили ответил на вызов Генри Сехудо
Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе готов подраться с экс-чемпионом.
18.05.2023 15:41
ММА
автор: Александр Кожевников
Нганну признался, что жалеет о несостоявшемся бое с Джоном Джонсом
Камерунец надеется, что их поединок все же состоится.
18.05.2023 12:01
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика