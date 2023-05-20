Ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, сколько заработал денег за всю карьеру в ММА.

По словам россиянина, бои принесли ему почти 2 миллиона долларов. Также Олейник поведал о своих гонорарах в UFC.

«У меня в принципе все последние бои проходили на одинаковых условиях: 120 тысяч за выход и столько же за победу. Плюс еще от спонсора – $15 тысяч. Например, предпоследний бой вместе с бонусом от UFC (50 тысяч долларов) принес практически 300 тысяч. Последний соответственно 140 где‑то», – рассказал тяжеловес.

По информации Sherdog, 45-летний Олейник выступает в ММА с ноября 1996 года. На его счету 60 побед и 17 поражений.