Хрюнов заявил, что хочет устроить бой Олейника и Дацика

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, при каких условиях может взяться за организацию поединка между Алексеем Олейником и Вячеславом Дациком.

Напомним, в пятницу, 26 мая, Олейник проведет бой с британцем Оли Томпсоном на турнире в Москве.

«Если Олейник покажет выступление, наверное, стоит организовать его поединок против Дацика», – передает слова Хрюнова «РИА Новости».

45-летний Олейник выступает в ММА с ноября 1996 года. На его счету 60 побед и 17 поражений. Что касается Дацика, то в активе 43-летнего тяжеловеса 5 побед и 8 поражений. В последние годы он активно выступает в боксерских поединках и в кулачных лигах.