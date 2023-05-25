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Соннен заявил, что Павлович может провести бой против Джонса и назвал вероятную дату поединка

Россиянин получит шанс стать чемпионом UFC.
Соннен заявил, что Павлович может провести бой против Джонса и назвал вероятную дату поединка
25 мая 2023 10:36
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Россиянин Сергей Павлович может стать следующим соперником чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса. Об этом заявил бывший боец лиги Чейл Соннен.

По его словам, руководству промоушена не удалось убедить Стипе Миочича на поединок с Джонсом, после чего матчмейкеры предложили кандидатуру Павловича.

«Слухи достаточно сильные, чтобы сказать, что UFC уже занимается организацией этого боя», – отметил инсайдер в интервью MMA Mania, добавив, что поединок может пройти в августе 2023 года.

Ранее Джонс заявил, что готов провести бой с Павловичем, если ему предложат крупный гонорар.

К слову, американец стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. До этого Джонс не выступал три года. Что касается россиянина, он идет на победной серии из 6 боев кряду.

источник: «Советский спорт»
Соннен заявил, что Павлович может провести бой против Джонса и назвал вероятную дату поединка
Соннен заявил, что Павлович может провести бой против Джонса и назвал вероятную дату поединка
Россиянин получит шанс стать чемпионом UFC.
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