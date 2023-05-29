«Ждем ответа»: Павлович ответил на вопрос о следующем бое в UFC

Российский тяжеловес Сергей Павлович высказался о следующем бое в UFC.

Уроженец Ростовской области не стал называть имя соперника, хотя, ранее сообщалось, что он сразится с чемпионом лиги Джоном Джонсом.

«По поводу соперника ждем ответа. Пока в ожидании… Как только появится информация, сразу дам знать», – сообщил россиянин в соцсети.

Джонс стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. До этого американец не выступал три года. Что касается Павловича, то он идет на победной серии из 6 боев кряду.