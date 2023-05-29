ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ждем ответа»: Павлович ответил на вопрос о следующем бое в UFC

Ранее сообщалось, что россиянин проведет поединок с Джоном Джонсом.
29 мая 2023 10:08
автор: Артур Гичунцев

Российский тяжеловес Сергей Павлович высказался о следующем бое в UFC.

Уроженец Ростовской области не стал называть имя соперника, хотя, ранее сообщалось, что он сразится с чемпионом лиги Джоном Джонсом.

«По поводу соперника ждем ответа. Пока в ожидании… Как только появится информация, сразу дам знать», – сообщил россиянин в соцсети.

Джонс стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. До этого американец не выступал три года. Что касается Павловича, то он идет на победной серии из 6 боев кряду.

источник: «Советский спорт»
«Ждем ответа»: Павлович ответил на вопрос о следующем бое в UFC
Ранее сообщалось, что россиянин проведет поединок с Джоном Джонсом.
29.05.2023 10:08
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тренер Шарабутдина Магомедова назвал дату дебютного поединка в UFC
Россиянин не знает поражений на профессиональном уровне.
28.05.2023 20:41
ММА
Святослав Коваленко: Емельяненко сейчас нужны лекарства, а не бои
Емельяненко накануне победил Ершова.
27.05.2023 22:02
ММА
автор: Александр Кожевников
Александр Олейник: есть гораздо более отрицательные персонажи, чем Дацик или Александр Емельяненко
Спортсмен проиграл последний поединок.
27.05.2023 15:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Александр Емельяненко будет драться каждый месяц, пообещал промоутер Хрюнов
По мнению промоутера, Александра очень любят зрители.
27.05.2023 12:55
ММА
автор: Александр Евграфов
Промоутер Хрюнов рассказал о том, кто станет следующим соперником Емельяненко
Промоутер Хрюнов рассказал о том, кто станет следующим соперником Емельяненко
В пятницу оба брата Емельяненко победили в своих поединках в рамках турнира «Бойцовский клуб Рен ТВ».
27.05.2023 12:55
ММА
автор: Александр Евграфов
Хрюнов опроверг домыслы вокруг поединка Александра Емельяненко и Ершова
Промоутер прокомментировал поединок в рамках турнира «Бойцовский клуб РенТВ».
27.05.2023 10:23
ММА
автор: Александр Евграфов
Гаджиев о бое Емельяненко с Ершовым: не хотите - не смотрите
Боец с трудом победил блогера.
27.05.2023 09:47
ММА
автор: Александр Шульгин
Александр Емельяненко победил Ершова болевым приемом во втором раунде
Бой с участием российского бойца состоялся в Москве.
27.05.2023 00:34
ММА
автор: Сергей Иванов
Алексей Олейник проиграл нокаутом в первом раунде поединка с Оли Томпсоном
Бой прошел в Москве.
27.05.2023 00:11
ММА
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика