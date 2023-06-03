Назван следующий соперник Яны Куницкой в UFC

Девушка-боец из России Яна Куницкая вернется в октагон 1 июля. Об этом пишет MMAJunkie.

По данным источника, уроженка Челябинска проведет поединок против американки Мэйси Чиассон на турнире UFC Vegas 76.

Напомним, в крайнем поединке Куницкая уступила бывшей чемпионке UFC Холли Холм. Всего за карьеру в ММА россиянка одержала 14 побед и потерпела 7 поражений.

Что касается Чиассон, то она проиграла нокаутом Ирене Альдане. В активе американки 12 побед и три поражения в смешанных единоборствах.