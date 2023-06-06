Пономарев раскритиковал поведение Федора Емельяненко: он говорит очень много неверных вещей

Российский боец ММА Григорий Пономарев, выступающий в тяжелом весе, прокомментировал недавнее заявление Федора Емельяненко.

Ранее последний сообщил, что Пономарев допустил ошибку, покинув его зал, хотя, молодой тяжеловес не входил в команду Емельяненко.

«Много очень неверных вещей говорит Фёдор. Может, от своего незнания, может, так информацию доносят, может, сам так посчитал. Ну и бог с ним. Мы пока это отложим», – сказал боец, чьи слова приводит «Чемпионат».

Пономареву 27 лет. Он выступает в ACA, хотя, многим известен по противостоянию в AMC Fight Nights с Юсупом Шуаевым, у которого отнял титул чемпиона в тяжелом весе.