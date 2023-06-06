Павлович начал подготовку к следующему бою в UFC

Российский боец ММА Сергей Павлович высказался о следующем поединке. По словам тяжеловеса, ему пока не назначали соперника, однако он уже приступил к тренировочному процессу.

«Есть ли какое-нибудь понимание, когда состоится следующий бой? Пока нет. Ждем. Я уже потихоньку втягиваюсь в тренировочный процесс. В профессиональном спорте нельзя отдыхать слишком долго, в любом случае нужно поддерживать себя в форме», – заявил россиянин ютуб-каналу «Вестник ММА».

Ранее сообщалось, что Павлович может провести бой против чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса. Последний публично заявил, что готов принять поединок только в случае выгодного предложения.