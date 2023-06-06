Павлович предположил, по какому сценарию сложится его бой против Джона Джонса

Российский боец ММА Сергей Павлович высказался о возможном поединке против чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса.

Ранее сообщалось, что уроженец Ростовской области, скорее всего, станет следующим соперником американца.

«Я примерно понимаю, что будет делать Джонс. Его основная задача будет… Будет стараться отбивать ноги. Попытается в борьбу пройти. Все равно многие думают, что я не умею бороться, потому что не показываю борьбу.

В стойке… На руках вряд ли он будет со мной. Думаю, главная его задача со мной – отбивать ноги и пройти в борьбу» – заявил россиянин ютуб-каналу «Вестник ММА».

В одном из интервью Джонс заявил, что готов провести бой с Павловичем, если ему предложат крупный гонорар.

К слову, американец стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. До этого Джонс не выступал три года. Что касается россиянина, то он идет на победной серии из 6 боев кряду.