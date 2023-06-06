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В США сообщили дату титульного боя между Сергеем Павловичем и Джоном Джонсом

Поединок возглавит турнир UFC 292.
В США сообщили дату титульного боя между Сергеем Павловичем и Джоном Джонсом
06 июня 2023 20:23
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Россиянин Сергей Павлович проведет бой с чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом. Об этом заявил журналист Рубен Картер.

По его данным, поединок состоится 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

Напомним, в одном из интервью Джонс заявил, что готов провести бой с Павловичем, если ему предложат крупный гонорар.

К слову, американец стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. До этого Джонс не выступал три года. Что касается россиянина, то он идет на победной серии из 6 боев кряду.

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источник: «Советский спорт»
В США сообщили дату титульного боя между Сергеем Павловичем и Джоном Джонсом
В США сообщили дату титульного боя между Сергеем Павловичем и Джоном Джонсом
Поединок возглавит турнир UFC 292.
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