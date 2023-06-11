Нуньес защитила титул UFC, победив Альдану по решению судей

Сегодня, 11 июня, в Ванкувере (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 289.

В главном событии вечера чемпионка промоушена в женском легчайшем весе Аманда Нуньес встречалась с мексиканкой Иреной Альданой.

Поединок прошел всю дистанцию, а по итогам 5 раундов судьи единогласным решением отдали победу бразильянке.

Таким образом, Нуньес одержала 23-ю победу в ММА. Также на ее счету 5 поражений. В активе Альданы, 21 победа и 7 поражений.

Добавим, что в со-главном событии турнира бразилец Чарльз Оливейра нокаутировал американца Бенеила Дариуша.