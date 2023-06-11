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Чемпионка UFC Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры в ММА

Болельщики в шоке.
11 июня 2023 08:42
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 11 июня, в Ванкувере (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 289.

В главном событии вечера чемпионка промоушена в женском легчайшем весе Аманда Нуньес встречалась с мексиканкой Иреной Альданой.

Поединок прошел всю дистанцию, а по итогам 5 раундов судьи единогласным решением отдали победу бразильянке.

Сразу после боя Нуньес объявила о завершении карьеры. Она не стала объяснить причины своего решения. Спортсменка лишь сказала болельщикам: «Сегодня идеальная ночь для завершения карьеры. Я буду жить счастливо вечно».

35-летняя Нуньес является одной из самых успешных женщин, выступавших в смешанных единоборствах. За всю карьеру она одержала 23 победы и потерпела 5 поражений.

источник: «Советский спорт»
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