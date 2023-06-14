Оливейра попросил UFC устроить ему реванш с Махачевым в Бразилии

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра выразил желание провести реванш с чемпионом промоушена Исламом Махачевым.

Боец подчеркнул, что россиянин не против подраться в Бразилии, поэтому надеется, что лига сумеет организовать этот поединок в его стране.

«Мои менеджеры в курсе, чего я хочу. Мне нужен пояс, так что пусть бьются с UFC за мой следующий бой. Я вернусь к тренировкам. Я знаю, что я должен драться за титул. Надо будет поехать в Абу-Даби – поеду в Абу-Даби. Если я откажусь, то согласятся Майкл Чендлер или Дастин Порье. Хотя когда я был чемпионом, то поехал в гости к Махачеву. А он говорит, что готов подраться в Бразилии. Тогда почему бы не устроить бой в ноябре в Бразилии?» – сказал легковес порталу MMA Fightning.

Напомним, первый поединок Оливейры и Махачева состоялся в октябре 2022 года и завершился победой россиянина: он провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться. Таким образом, уроженец Дагестана отнял у бразильца титул UFC, а также прервал его победную серию из 11 боев кряду.