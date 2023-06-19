UFC анонсировал бой Рината Фахретдинова и Кевина Ли

Россиянин Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе, проведет бой с американцем Кевином Ли. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Поединок состоится 2 июля и пройдет на турнире в Лас-Вегасе (США). Отмечается, что противостояние будет рассчитано на три раунда.

31-летний Фахретдинов выступает в UFC с июня 2022 года: в его активе два поединка и две победы. Всего за карьеру в ММА россиянин одержал 20 побед и потерпел 1 поражение.

Что касается Ли, то американец начал драться в UFC в феврале 2014-го: за это время он успел подраться со многими звездами промоушена, в том числе с Тони Фергюсоном, Чарльзом Оливейрой, Эдсоном Брабозой и другими.