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UFC анонсировал бой Рината Фахретдинова и Кевина Ли

Поединок состоится 2 июля.
19 июня 2023 13:26
автор: Артур Гичунцев

Россиянин Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе, проведет бой с американцем Кевином Ли. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Поединок состоится 2 июля и пройдет на турнире в Лас-Вегасе (США). Отмечается, что противостояние будет рассчитано на три раунда.

31-летний Фахретдинов выступает в UFC с июня 2022 года: в его активе два поединка и две победы. Всего за карьеру в ММА россиянин одержал 20 побед и потерпел 1 поражение.

Что касается Ли, то американец начал драться в UFC в феврале 2014-го: за это время он успел подраться со многими звездами промоушена, в том числе с Тони Фергюсоном, Чарльзом Оливейрой, Эдсоном Брабозой и другими.

источник: UFC.com
UFC анонсировал бой Рината Фахретдинова и Кевина Ли
Поединок состоится 2 июля.
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