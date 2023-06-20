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«Этот парень очень крут»: тренер Оливейры вспомнил о поражении от Махачева

Россиянин решил все вопросы во втором раунде.
20 июня 2023 19:19
автор: Артур Гичунцев

Диего Лима, тренер бразильского бойца ММА Чарльза Оливейры, вспомнил о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, бой состоится 22 октября на турнире UFC 280 и завершился во втором раунде: Махачев провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться.

«Не хочу преуменьшать заслуги Махачева. Этот парень очень крут. Но тогда был плохой день для Чарльза, к сожалению», – цитирует Лиму MMA Fighting.

После поражения от Махачева Оливейра победил американца Бенеила Дариуша, которого считали главным претендентом на титульный бой. По словам главы UFC Дэйны Уайта, он готов рассмотреть вариант с реваншем россиянина и бразильца.

источник: «Советский спорт»
«Этот парень очень крут»: тренер Оливейры вспомнил о поражении от Махачева
Россиянин решил все вопросы во втором раунде.
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