«Этот парень очень крут»: тренер Оливейры вспомнил о поражении от Махачева

Диего Лима, тренер бразильского бойца ММА Чарльза Оливейры, вспомнил о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, бой состоится 22 октября на турнире UFC 280 и завершился во втором раунде: Махачев провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться.

«Не хочу преуменьшать заслуги Махачева. Этот парень очень крут. Но тогда был плохой день для Чарльза, к сожалению», – цитирует Лиму MMA Fighting.

После поражения от Махачева Оливейра победил американца Бенеила Дариуша, которого считали главным претендентом на титульный бой. По словам главы UFC Дэйны Уайта, он готов рассмотреть вариант с реваншем россиянина и бразильца.